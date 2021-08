Les célébrations soulignant le 40e anniversaire des Galeries de la Capitale sont lancées et une foule d’activités vous attendent!

Ce soir dès 19h, les Karma Kameleons offriront une prestation sur la scène du Méga Parc, mettant de l’ambiance dans les séances de magasinage et les tours de manèges.

Le 4 et 5 septembre, de 10h à 16h devant les Galeries Gourmandes, épluchette (0,40$ le maïs), jeux gonflables et repas sur le pouce seront au programme. Puis tous les vendredis soirs de septembre, le Méga Parc recevra des soirées festives.

De plus, un espace «nostalgie» rappellera des souvenirs aux amateurs de films (E.T & Retour vers le futur), de jeux d’arcade (machines à boules, PAC MAN & Cube Rubik) et de musique des années 80 (piste de danse et projections de vidéoclips).

De belles surprises!

À l’achat d’une carte-cadeau des Galeries de la Capitale de 100 $ et plus, un cadeau-surprise de 10 $ ou plus sera remis à la clientèle. Et tous les clients qui célèbrent leur 40e anniversaire en 2021 (nés en 1981), recevront gratuitement un «milkshakeanniversaire» chez Cookie Bluff, aux Galeries Gourmandes.

► Pour ne rien manquer, suivez les pages Facebook et Instagram des Galeries de la Capitale.