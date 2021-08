BUREAU, Michel



Au CHU Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Michel Bureau, époux de dame Thérèse Soucy, fils de feu dame Stella Corrigan et de feu monsieur Omer Bureau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au cimetière de Notre-Dame des Laurentides.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: feu Allen, Sophie (Patrick Matte), Patricia et sa petite fille qu'il aimait tant Mégane Pageau; ses frères et soeur: Stanley (Helen Corrigan), feu Marc (feu Dorothy Knox), Johanne (Denis Auclair); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Soucy: Raymond (Micheline Dufour), feu Gérard, Sylvie (feu Ellis McKinley), feu Georgette (feu Barry Hicks), Suzanne (Jacques Turgeon), Richard (Claudette Duhaime), Mable, Shirley (René Gendron), Yvon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Hôtel Dieu de Québec, particulièrement les médecins et le personnel d'appui du service des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca, courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca.