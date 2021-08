PICHETTE, Monique



À sa résidence privée à Pont-Rouge, le 3 août 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Monique Pichette, épouse de monsieur Lucien Paquet et fille de feu monsieur Rosario Pichette et de feu madame Marie-Thérèse Dion. Madame Pichette laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé, ses enfants : Linda Vézina (Carl Boilard), Josée Vézina (Bruno Lavoie), Christine Strickler (Todd Strickler) et Jean Vézina (Julie Morissette); ses petits-enfants : Maxime, Mathieu, Jessica, Mélissa, Robyn, Bruno-Pierre, Rachel, Laurence, Megan et Charlotte; ses 7 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Pichette : feu Lorraine (feu Serge Aubry), Diane, feu Daniel (Rachel Létourneau), Michel (feu Colette Vallée). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, amis, ses tantes mais plus particulièrement : Madeleine Dion et Jemma Dion, les sœurs de son conjoint : Hélène (Yves Leclerc) et Denise, ainsi que les enfants et arrière-petits-enfants de son époux. La famille tient à remercier le CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués à notre maman, en particulier à Djino Gosselin et à son médecin Dre Lauréanne Goulet-Plamondon. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue. Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca.