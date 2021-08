Dernière chance de profiter la programmation 100 % gratuite du ComediHa! Fest-Québec

Le ComediHa! Fest-Québec se poursuit pour huit jours encore! Assistez notamment aux ComediHa! Club Best of avec Richardson Zephir ou Anaïs Favron (ce soir), ainsi qu’aux Galas ComediHa! animés par Fabien Cloutier (ce soir) et Pierre-Yves Roy-Desmarais (21 août). Réservez aussi votre table à une séance Ciné Pique-nique, où seront présentés, entre autres, les films Daniel et les Superdogs (ce soir), De père en flic 1 (21 août) et La guerre des tuques (22 août). En plus de mettre à votre agenda l’Open mic de Pascal Cameron (25 août) et la Roast Battle:Le Grand Duel (22 août).

▶ Pour connaître tous les détails de la programmation et réserver vos places gratuitement, visitez le ComediHaFest.com . Il est aussi possible de s’abonner à la chaîne Comediha.tv pour voir ou revoir les nombreux spectacles du festival.