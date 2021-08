Forces et faiblesses du début de campagne

La campagne est bien amorcée et les cinq partis en présence à la Chambre des communes avaient leurs forces et faiblesses bien en vue cette semaine.

D’habitude très forte, l’équipe Trudeau avait beaucoup de mal à se tailler une place. L’absence du gourou très respecté Gerald Butts commence à se faire ressentir ! Un feu roulant d’annonces des conservateurs leur a souvent donné le haut du pavé.

La tentative des libéraux de spinner une « fake news » contre les conservateurs a lamentablement échoué lorsqu’il fut révélé que la haute fonction publique fédérale avait la même position qu’Erin O’Toole sur la vaccination des fonctionnaires.

Lorsque Trudeau a choisi de persister et signer, c’était invraisemblable. Disant que le texte du gouvernement qui le contredisait était « erroné », il a vainement tenté de pester qu’il y aurait « des conséquences » pour les fonctionnaires qui n’obtempèrent pas. Bonne attitude paternaliste – comme si les employés de l’État étaient des enfants de trois ans. 1 à 0 pour O’Toole.

Une annonce originale, mais contradictoire

J’avoue que j’ai trouvé l’annonce d’Erin O’Toole concernant son contrat avec le Québec originale, mais contradictoire.

Deux jours avant, le même Erin O’Toole promettait qu’une fois élu, il déchirerait les contrats (réels ceux-là) avec les provinces en matière de garderies.

Puisqu’il venait de démontrer qu’un contrat fédéral-provincial ne valait pas le papier sur lequel il est écrit, la dissonance était assourdissante.

Jagmeet Singh peine à se faire remarquer dans le va-et-vient constant entre les deux formations principales, mais son annonce voulant qu’il veuille pénaliser les acheteurs étrangers qui font grimper le prix des maisons risque de plaire aux jeunes familles dans les grandes villes canadiennes.

La loi 21 risque de lui donner une chance de se distancer des autres partis, notamment de Trudeau, en matière de défense des droits des minorités religieuses qui voient en lui quelqu’un qui les comprend. Pour l’instant, ses sondages demeurent vraiment solides et il peut s’attendre à des gains en Ontario et en Colombie-Britannique, notamment.

Parti vert

Annamie Paul est super articulée tant en anglais qu’en français. Son discours de lancement était solide et elle s’est présentée comme quelqu’un de crédible. Le hic, c’est que le Parti vert demeure celui d’Elizabeth May qui ne fera rien pour aider sa successeure.

L’absence de conseillers expérimentés s’est tristement révélée lorsque Mme Paul a dit vouloir convoquer la Chambre des communes d’urgence pour discuter de l’Afghanistan. Oublions pour un instant que le Parlement est dissous et que c’est difficile d’entrevoir ça au plan constitutionnel. Mme Paul aurait créé une situation où toutes les caméras auraient été braquées sur le Parlement... où elle ne siège pas, n’ayant jamais été élue !

Entre-temps, un autre Parti libéral, celui de Nouvelle-Écosse, a eu toute une leçon cette semaine. Parti bien en avant dans les sondages, le Parti conservateur de Tim Houston n’a pas appuyé sur « pause » une seule seconde pendant la campagne.

Ce travail discipliné, acharné et focalisé a payé des dividendes.

Une leçon primordiale pour la présente bataille électorale fédérale : en politique, la campagne elle-même compte pour beaucoup.

Les libéraux de Trudeau devraient se le rappeler.