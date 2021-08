Giannis Antetokounmpo impliqué dans le baseball

La vedette des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo est devenu vendredi un membre du groupe d’actionnaires des Brewers de Milwaukee, équipe évoluant dans les Ligues majeures de baseball.

L’annonce a été officialisée lors d’une conférence de presse tenue au American Family Field, stade qui sert de domicile aux Brewers.

«Nous sommes honorés que Giannis se joigne à nous, a déclaré le principal propriétaire et président de l’équipe Mark Attanasio. Giannis est un grand athlète, un champion du monde et un véritable héros local avec une renommée internationale.»

À son tour de parole, le «Greek Freak» a également prononcé quelques mots, notamment sur le sentiment d’appartenance qu’il a envers la ville.

«La ville de Milwaukee est tellement importante à mes yeux, a-t-il résumé. Je suis honoré de me joindre à l’équipe de propriétaires des Brewers et d’accentuer mon engagement et mon dévouement envers cette superbe communauté. J’éprouve une grande fierté à faire partie de cette ville et je suis excité de ce qu’on peut construire ensemble.»

Antetokounmpo évolue dans la NBA, à Milwaukee, pour les Bucks depuis 2013 et a été la pièce maitresse du championnat qu’a remporté la formation lors des plus récentes séries éliminatoires du circuit Silver.

Il a en main un contrat qui lui permettra de jouer au basketball dans sa ville d’adoption jusqu’en 2026.

