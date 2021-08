Grève chez Olymel: l’arbitrage est nécessaire, tranche le PQ

Il est temps de nommer un arbitre qui mettra fin au conflit de travail qui s’éternise et paralyse depuis avril dernier l’usine de découpe de porcs d’Olymel à Vallée-Jonction, a clamé le Parti québécois vendredi matin.

Les récents développements dans le conflit, incluant le rejet d’une entente de principe par 57 % des travailleurs et la nomination d’un médiateur par le ministre du Travail Jean Boulet, inquiètent le parti d’opposition qui réclame plus d’actions pour dénouer l’impasse.

«Il est temps que le gouvernement accentue sa présence dans le dossier. Il doit proposer un arbitrage aux parties», a lancé le député péquiste Sylvain Gaudreault par communiqué.

Son collègue Pascal Bérubé estime de son côté que la nomination d’un médiateur ne «suffit pas» et ne «fera que prolonger le conflit».

Le ministre du Travail avait expliqué, mercredi, ne pas être en mesure de nommer un arbitre dans ce dossier puisqu’il s’agit d’un conflit de travail de nature privée.

Les Éleveurs de porcs du Québec ont fait une sortie publique, mercredi, pour demander aux partis de reprendre les négociations et pour réclamer l’intervention du premier ministre François Legault dans ce dossier.

Plus de 150 000 porcs entassés

Selon le regroupement, plus de 150 000 bêtes s’entassent dans les fermes en attente d’une place à l’abattoir, dans des conditions déplorables qui laissent de plus en plus craindre le recours à un abattage humanitaire de masse.

Ce gaspillage alimentaire ne serait pas sans rappeler l’euthanasie de plus d’un million de poulets en pure perte plus tôt cette année en raison du conflit de travail à l’usine de découpe d’Exceldor.

Les agriculteurs font aussi lourdement les frais de ce conflit en devant continuer à s’occuper de leurs bêtes des mois de plus que prévu, ce qui engendre des coûts additionnels.

À VOIR AUSSI...