Hypocondrie quand tu nous tiens!

Ça faisait un bout de temps que je voulais vous écrire à propos d’une situation difficile que nous vivons mon mari et moi. Je n’osais pas le faire, car j’espérais que quelqu’un d’autre vous entretiendrait d’un cas semblable dans votre Courrier et que j’aurais ma réponse. Mais comme cela n’est jamais arrivé, je me résigne à le faire, d’autant plus que je suis tombé chez mon dépanneur sur un magazine français qui en traitait justement.

Dans ce magazine, le psychologue Antoine Spath affirme que l’hypocondriaque (l’objet du problème qui nous touche justement) « est malade de son imagination et que c’est bien tout le problème des railleries dont il peut faire l’objet », et le reste de l’article montre bien son empathie pour les personnes atteintes par ce problème, qu’il ne considère pas en passant comme une maladie mentale, contrairement à ce qu’on nous avait dit.

Je veux bien le croire, mais j’ose vous dire que malgré toutes les blagues que certaines de nos vedettes font sur leur hypocondrie, je vous assure qu’une personne véritablement hypocondriaque peut devenir une vraie plaie pour son entourage, au point de transformer un foyer en enfer.

Ce qui est le cas de mon ménage actuellement, et je vous explique pourquoi. Au début de la pandémie, pour ne pas qu’il soit obligé d’aller en CHSLD, mon mari et moi avons décidé d’héberger mon vieux père (il avait déjà 46 ans quand je suis née), veuf depuis dix ans, et relativement autonome.

Au début tout allait bien. Il habitait le demi-sous-sol de notre maison et partageait nos repas et plusieurs de nos activités. Mais de semaine en semaine, il est devenu de plus en plus exigeant par des questions comme : avions-nous lavé la nourriture et nos mains avant de la préparer ? Puis il nous a demandé de lui descendre ses repas au sous-sol en portant le masque. Pour ensuite exiger qu’on retarde des travaux de rénovation qu’on voulait entreprendre dans notre salle de bain, de façon à ce qu’aucun étranger ne pénètre dans la maison.

On a acquiescé à toutes ses demandes, prêts à tout pour le rassurer, en mettant ses exigences sur le compte d’une anxiété compréhensible vu la dangerosité du virus de la COVID pour les personnes âgées.

Mais comme on est maintenant doublement vaccinés tous les trois, on s’attendait à ce que ses exigences diminuent. Eh bien non ! Il ne veut plus manger que des choses fraîches qu’il peut laver, et qui sont choisies à son intention en plus. On n’en peut plus de cet enfer. Qu’est-ce qu’on peut faire ?

À bout de patience

Je ne vais pas m’aventurer dans des explications médicales qui ne sont pas de ma compétence. Je dirais cependant que le fait d’avoir voulu le rassurer en vous soumettant à tous ses caprices n’a fait que l’enfoncer un peu plus dans ses angoisses. Comme votre père ne semble relier aucune maladie à ses envolées imaginaires sur le virus, j’opterais pour une consultation en psychiatrie afin de vérifier si le fait même de l’avoir hébergé chez vous n’aurait pas généré en lui une forme d’agressivité refoulée envers vous.