Ils sont privés d’eau potable... à 15 minutes de Montréal

Plus d’une centaine de ménages de Boucherville n’ont toujours pas accès à de l’eau potable d’aqueduc et sont parfois pris au piège avec des puits contaminés.

«C’est fou, on va avoir Internet haute vitesse cet automne et on n’aura toujours pas accès à l’eau potable de l’aqueduc», s’insurge Étienne Lessard, qui habite sur le rang Lustucru.

Photo Francis Pilon

M. Lessard est parmi les 110 foyers, selon la ville de Boucherville, qui ne sont pas raccordés à une conduite d'aqueduc.

«On a fait des tests l’année dernière. L’eau de notre puits a des traces d'hydrocarbures pétroliers, genre du diesel. C’est pire encore pour notre voisin qui n’a pas accès à l’aqueduc aussi. Ils ont trouvé des bactéries E. coli dans le sien parce que le champ d’épuration du voisin n’est pas conforme. En bon français, on chie dans son puits», a-t-il raconté.

Le Journal a consulté les certificats d’analyse officiels produits en 2020 par les laboratoires de l’entreprise Eurofins. Celle-ci confirme les dires d’Étienne Lessard. Un chimiste d’Eurofins ajoute que l’eau des puits de lui et de son voisin est «non potable».

«J’ai fait une première analyse qui n’a rien donné avant d’acheter, il y a trois ans. Ça disait que l’eau était bonne. Après l’achat, on a fait une analyse plus poussée. Là, on a trouvé des traces d’hydrocarbures pétroliers. C’est un vice caché», estime le père de famille.

Photo Francis Pilon

Devant l’inaction de la ville de Boucherville, malgré les nombreuses plaintes des citoyens, une pétition nommée «Accès à l’aqueduc pour tous» a été lancée ce mois-ci. Plus de 500 personnes l'avaient signé hier après-midi.

30 ANS DE COMBAT

François Champagne, auteur de cette pétition, affirme qu’il se bat depuis plus de 30 ans pour que leur maison sur la rue De Montbrun soit connectée à l’aqueduc.

Photo Francis Pilon

«On n’habite pas à Saint-Clin-Clin-des-Meuh-Meuh! On est à deux minutes du centre-ville de Boucherville. Les gens à moins de 1 km de nous sont connectés à l’aqueduc, pourquoi pas nous», gronde M. Champagne.

«On ne peut pas arroser notre jardin et les fleurs avec l’eau du puits, tout meurt sinon, confie sa femme, Marie Bemeur. L’eau pue tellement. Quand on a de la visite, certains ont des haut-le-cœur parce que ça sent les oeufs pourris. L’eau tache même nos vêtements et nos voitures quand on les lave.»

Photo Francis Pilon

Comme plusieurs citoyens dans la même situation que lui, François Champagne doit remplir le baril d’eau dans son camion chaque jour au centre-ville de Boucherville. Sans quoi, il ne peut pas s’occuper de son jardin, remplir sa piscine et nourrir ses animaux.

FACTURE SALÉE

Roger Maisonneuve, directeur général de la Ville de Boucherville, affirme que plus de 17 millions de dollars seront nécessaires pour raccorder au moins 110 citoyens à un aqueduc.

«Ils sont surtout dans les rangs de campagne. Tout nouvel aqueduc qu’on construit doit être payé par les citoyens qui vont en bénéficier. C’est ça la règle. Ce n’est pas tout le monde qui est prêt à payer pour ça», soutient M. Maisonneuve.

«On analyse le dossier avec les citoyens. Le gouvernement du Québec a dit récemment qu’il n’avait pas d’argent pour ce projet-là. On retourne en discussion pour trouver des solutions avec les résidents. Ce n’est pas des questions simples», conclut-il.