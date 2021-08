La punaise diabolique progresse au Québec

La punaise marbrée, dite « diabolique », qui avait surtout été observée dans le quartier Plateau-Mont-Royal, est aujourd’hui présente dans la plupart des arrondissements de Montréal et pourrait infester les terres agricoles du sud du Québec.

Après avoir été observé pour la première fois au Québec en 2014, l’insecte pourrait causer de graves dégâts dans les champs de maïs et de soya, ainsi que dans les vergers.

Photo Anne-Caroline Desplanques

« C’est un insecte qui se nourrit de plus de 160 variétés de végétaux. Quand il s’installe, il peut provoquer d’importantes pertes comme on l’a vu sur la côte est américaine », explique l’entomologiste Jacques Brodeur, professeur à l’Université de Mont-réal, qui surveille sa progression.

Effets dévastateurs

Surnommée « punaise diabolique » en raison des effets désastreux qu’elle cause en milieu agricole et de son odeur nauséabonde, cette espèce envahissante originaire d’Asie est présente dans 40 États américains. De la grosseur d’un 25 cents, elle est très prolifique et ne passe pas inaperçue même si elle ne pique pas et ne transmet pas de maladies.

Selon le professeur Brodeur, c’est caché dans une caisse de vin rapportée d’Europe deux ans après son apparition au Québec que les premiers individus ont été transportés jusqu’au Plateau-Mont-Royal. L’insecte s’est ensuite dispersé d’un quartier à l’autre. Il est aujourd’hui présent « dans la plupart des arrondissements de Montréal », selon la porte-parole, Karla Duval.

Populations stables

Dès 2014, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a mis en place un réseau de pièges qui ont permis de mesurer la progression du ravageur. En quatre ans, les biologistes ont capturé 73 adultes et neuf nymphes (des larves), ce qui démontre que l’insecte a commencé à conquérir les régions périphériques.

L’entomologiste Jean-Philippe Légaré est responsable de ce volet au MAPAQ.

« Depuis deux ans, on n’en a trouvé qu’une vingtaine au total, ce qui nous fait croire que les populations sont stables », affirme-t-il. Aucun agriculteur du Québec n’a rapporté des pertes causées par cet insecte.