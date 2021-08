Les banques canadiennes optent à leur tour pour la vaccination obligatoire

Les grandes banques canadiennes vont exiger au cours des prochaines semaines à leurs employés d’être pleinement vaccinés avant de se pointer au bureau ou en succursale, alors que le variant Delta fait grimper à nouveau les cas de COVID-19 à travers le pays et dans le monde.

C’est le cas notamment des banques CIBC, RBC et TD, qui ont confirmé ces dernières heures à leurs employés leur intention d’interdire le travail en présentiel aux envoyés qui n’ont pas reçu leurs deux doses de vaccin.

«Compte tenu de l’évolution inquiétante du variant Delta et des directives gouvernementales, nous exigerons des employés de RBC qu’ils soient pleinement vaccinés pour pouvoir travailler dans nos locaux, dans les régions où il sera permis de le faire», a indiqué jeudi le PDG de RBC, Dale McKay, dans une note interne destinée aux employés.

Pour ce faire, les employés devront confirmer «leur statut vaccinal au moyen d’une attestation» au cours des prochains jours ou semaines, a poursuivi M. McKay. L’initiative va commencer au Canada et aux États-Unis, mais comme la RBC est présente dans 33 autres pays, l’obligation sera étendue à l’échelle mondiale.

Deux doses le 31 octobre

La RBC va ainsi exiger que ses employés en Amérique du Nord aient reçu deux doses au plus tard le 31 octobre.

Le premier vice-président à la direction et chef des Ressources humaines de la TD, Kenn Lalonde, a pour sa part soutenu dans une note interne qu’«afin de soutenir les efforts déployés à l’échelle mondiale pour vacciner le plus de personnes possible, à compter du 1er novembre 2021 nous demanderons que tous les collègues de la TD qui voudront accéder aux locaux de l’entreprise soient entièrement vaccinés au moyen d’un vaccin approuvé contre la COVID-19».

La TD demande à ses employés de fournir leur statut vaccinal au plus tard le 30 septembre prochain, dans 10 jours.

«À compter du 1er novembre 2021, les collègues qui ne sont toujours pas entièrement vaccinés ou qui n’ont pas communiqué leur statut vaccinal devront respecter des exigences supplémentaires comme suivre un module d’apprentissage portant sur les avantages de la vaccination, subir des tests de dépistage rapide pour la COVID-19 et porter un couvre-visage en tout temps», a poursuivi M. Lalonde.

Dans une déclaration en anglais, la CIBC a également confirmé que ses employés devront être vaccinés avec deux doses au plus tard le 31 octobre prochain.

BMO Groupe financier n’avait pas encore répondu aux questions de l’Agence QMI au moment d’écrire ces lignes. Même chose du côté du Mouvement Desjardins à qui nous avons demandé s’il allait adopter une politique similaire aux grandes banques canadiennes en matière de vaccination obligatoire.