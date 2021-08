«Les enjeux climatiques doivent être une priorité pour les trois ordres de gouvernement», dit le président de l'UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) interpelle les chefs de partis à se positionner sur le climat.

«Les enjeux climatiques, ça doit être une priorité pour les trois ordres de gouvernement: au municipal, au provincial et au fédéral», a dit vendredi Daniel Côté, président de l’UMQ et maire de Gaspé.

«C’est une responsabilité collective de l’ensemble des paliers de gouvernement. Au municipal, on a bâti une plateforme ambitieuse pour le climat, mais encore là, il faut que le fédéral nous accompagne là-dedans», a-t-il ajouté en entrevue à TVA Nouvelles.

Selon M. Côté, la mobilité durable est cruciale, de l'électrification des transports aux infrastructures municipales résilientes contre les intempéries et les changements climatiques.

«On veut aussi profiter de cette nécessaire transition énergétique là pour générer de l’économie dans nos villes et dans nos régions, par exemple profiter de la chaleur pour faire des serres. Il y a toutes sortes de possibilités», a-t-il mentionné.

Le maire de Gaspé précise qu'il faut agir en amont pour prévenir les catastrophes.

«On le sait qu’avec les changements climatiques, il va y avoir par exemple la hausse du niveau des mers, ou des hausses de températures de plus en plus marquées. On connait des températures beaucoup plus extrêmes qu’avant, mais comment peut-on agir en amont? Il faut se [prémunir] en tant que municipalité contre ces risques-là.»

L'UMQ demande au gouvernement fédéral une somme de 5 milliards $ pour aider les municipalités à se doter d’infrastructures plus résilientes contre les changements climatiques.