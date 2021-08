Les ressources intermédiaires appuient la vaccination obligatoire

Les ressources intermédiaires (RI) d’hébergement, ces résidences privées offrant des soins aux ainés, sont pour la vaccination obligatoire de leur personnel.

• À lire aussi: Aura-t-on besoin d’une troisième dose du vaccin contre la COVID-19?

• À lire aussi: Les cas ont augmenté de 38% en une semaine au Canada

L’Association chapeautant le millier de RI qu’on retrouve au Québec, la ARIHQ, a donné son aval vendredi au plan du gouvernement Legault, qui compte obliger la vaccination de tout le personnel soignant en contact avec des patients dans le réseau de la santé.

«Il en va de la santé - à la fois physique et mentale - et de la sécurité de nos résident(e)s, qui sont notre constante priorité. Nous ne pouvons pas nous permettre de revivre une vague d’hospitalisations et de décès liés à la COVID-19 cet automne», a justifié le président du conseil d’administration de l’ARIHQ, Carl Veilleux.

L’organisme est prêt à aller de l’avant avec la vaccination obligatoire même dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre qui rend difficile le recrutement dans les centres de soins de longue durée depuis plusieurs années.

«La pénurie de main-d’œuvre dans les RI est toujours criante, mais le recours à du personnel non vacciné ne nous apparaît malheureusement pas comme une solution pour y remédier. Au contraire, en introduisant la COVID-19 dans les milieux de vie, le personnel non vacciné pourrait aggraver la situation en forçant plusieurs collègues à s’absenter du travail», a souligné la directrice générale de l’ARIHQ, Johanne Pratte.

Le réseau de l’ARIHQ représente environ 1000 établissements prenant soin de 17 000 ainés grâce au travail d’environ 14 000 employés.