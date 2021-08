Les syndicats ont eux aussi un devoir éthique et moral

J’ai toujours été et demeure favorable à l’existence de syndicats forts dans nos démocraties. Quand ils mènent des luttes progressistes qui, au-delà des intérêts de leurs membres, font avancer le bien commun, ils sont à leur meilleur.

Quand certains décident néanmoins de ramer à contre-courant du bien commun, force est aussi de ne pas fermer les yeux. Il en va ainsi de la résistance de certains syndicats à la vaccination obligatoire des employés du réseau de la santé, au public ou au privé subventionné.

Annoncée par le premier ministre François Legault, elle viserait tous les soignants « en contact rapproché quotidiennement, pendant plus de 15 minutes, avec la clientèle ».

Ceux s’y refusant sans raison médicale seraient suspendus sans solde. Date visée pour leur 2e dose : 1er octobre. Le tout sera débattu la semaine prochaine en commission parlementaire.

De plus en plus d’États imposent d’ailleurs la vaccination à divers corps de métiers, incluant les soignants et les fonctionnaires. Face au variant Delta hyper contagieux, c’est d’une logique implacable.

Étonnement et déception

La vaccination obligatoire des soignants, je le redis depuis des mois, est un devoir éthique et moral. Les experts sont nombreux à le confirmer.

D’où l’étonnement et la déception de voir certains syndicats y résister, entre autres au nom de la « liberté de choix » de leurs membres. Pourquoi renient-ils donc leur devoir de solidarité envers la société et les plus vulnérables ?

Parmi ceux qui semblent continuer à préférer la persuasion à l’obligation, on compte notamment la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et la Fédération de la santé et des services sociaux.

D’autres, fort heureusement, lèvent la main pour appuyer la vaccination obligatoire, dont le Collège des médecins et l’Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec.

La question n’a rien d’abstrait. Il s’agit ici de mieux protéger des milliers de patients fragiles et des personnes vulnérables vivant en ressource d’hébergement, qu’elles soient aînées ou adultes en situation de handicap intellectuel ou physique.

Mieux protéger

Les soignants qui, en pandémie, refusent le vaccin sans raison médicale sérieuse mettent en danger la santé, la sécurité et la vie de leurs patients ou résidents. Leur refus est gravissime. S’il perdure, il devra être sanctionné.

Le « droit » des uns de risquer la vie des autres n’existe tout simplement pas. C’est un non-sens dangereux, voire antisocial.

La prétention de certains syndicats à un exode du personnel si on leur impose la vaccination prend aussi des airs troublants de chantage. Ils devraient plutôt s’inspirer du chef néo-démocrate Jagmeet Singh.

Malgré les forts appuis syndicaux dont jouit le NPD, il n’a pas hésité une seconde avant d’appuyer la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux.

« Nous devons être clairs, a-t-il déclaré, la santé et la sécurité de la population doivent être la priorité. » Voilà qui est bien dit.

Les gouvernements ont été très permissifs avec les soignants récalcitrants, mais les variants changent la donne.

C’est pourquoi, au nom du bien commun, tous les syndicats concernés seraient sages d’appuyer la vaccination obligatoire des soignants.

Aucune organisation ne doit faire passer la supposée « liberté » de ses membres à refuser le vaccin avant le droit fondamental à l’intégrité et à la sécurité des personnes dont ils sont censés prendre soin.