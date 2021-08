«L’île de l’amour» sur Évasion cet automne

L’île de l’amour aura une fenêtre à Évasion cet automne. La téléréalité animée par Naadei Lyonnais et commentée par Mehdi Bousaidan sera d’abord lancée le dimanche 12 septembre, à 21h, en simultané à TVA et Évasion, puis aura sa quotidienne sur Évasion du mercredi au samedi, à 18 h, à compter du 15 septembre.

Cette version québécoise du concept britannique Love Island, qui fait roucouler les téléspectateurs dans une vingtaine de pays, réunira des célibataires qui tenteront de former des couples dans une villa de Los Cabos, au Mexique.

Nouveautés

Les chaînes spécialisées du Groupe TVA démarrent par ailleurs l’automne 2021 en forme et en force avec un gros lot de productions originales en nouveautés, réparties sur Zeste, Évasion, CASA, MOI ET CIE, addikTV, Prise 2 et Yoopa.

PHOTO COURTOISIE

Plusieurs têtes d’affiche aimées du public ont hérité de nouvelles émissions qui leur collent à la peau sur ces plateformes, lesquelles débuteront dans les prochains jours. Saskia Thuot et Hugo Girard (La force d’un village, CASA), Anaïs Favron (La course aux vacances, Évasion), Patrice Godin (Rencontres au sommet, Évasion), Nancy Audet (Être famille d’accueil, MOI ET CIE) et Marilou (Trois fois par jour & vous, Zeste) sont du nombre.

Joël Lemay / Agence QMI

À addikTV, il faudra patienter jusqu’au 21 octobre pour découvrir le thriller psychologique Piégés, avec Jean-Philippe Perras et Brigitte Lafleur, entre autres. Des personnes enfermées contre leur gré, épiées, manipulées, y découvriront qu’elles sont les pions d’un jeu dangereux et tenteront de s’échapper. L’antenne mise aussi sur Batwoman et Le joueur pour combler les amateurs de sensations fortes et de grandes séries.

PHOTO COURTOISIE

À Prise 2, pour se rappeler de bons souvenirs de la télévision d’hier, on se mettra sous la dent Walker, Bienvenue aux dames avec Peter MacLeod et d’anciens spectacles de Martin Matte, Dominique et Martin, Mario Jean, Philippe Bond et Michel Barrette.

Enfin, les tout-petits abonnés à Yoopa seront divertis avec TrollsTopia et Presto! Le manoir magique, et se délecteront des retours de leurs amis Caillou, Peanuts, Léna rêve d’étoile et Où est Charlie?.