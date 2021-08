Photo courtoisie

Il est très rare (voire jamais) que j’attire votre attention sur des marchés aux puces. Imaginez le nombre d’événements du genre qui peuvent se tenir partout à Québec et de façon régulière. Je fais une exception aujourd’hui pour celui de la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec qui se tiendra demain, samedi, de 9 h à 14 h, sur le terrain de la SPA de Québec au 1130, avenue Galilée, Québec (remis au lendemain en cas de pluie). Il n’est pas rare que les gens, quand ils amènent un animal à la SPA, apportent également les jouets, la cage et tous les objets reliés à cet animal. Puisque les objets en vente au Marché aux puces pas d’puce ont été donnés à la SPA (l’entrepôt déborde), tous les revenus de la vente de demain constitueront des profits nets pour le refuge. Un achat demain sera en quelque sorte l’équivalent d’un don à l’organisation. Informations : spadequebec.ca

La rue du Trésor en deuil

Arthur Aron (photo), artiste, homme d’affaires, guide touristique, mais surtout président du conseil d’administration de la rue du Trésor à Québec, est décédé subitement dimanche dernier, le 15 août. Aux dires de plusieurs artistes de la célèbre rue du Vieux-Québec, Arthur était un pilier sur lequel ils pouvaient s’appuyer en tout temps. Sa gentillesse, sa disponibilité et sa présence vont cruellement manquer à tous et à toutes. Arthur Aron était aussi fortement impliqué dans la communauté juive en tant que membre du CA et président du cimetière Beth Israël pendant de nombreuses années. Mes condoléances à ses proches et ami(e)s.

Succès record

Le 7e Défi kayak Desgagnés, qui constituait à parcourir le fleuve Saint-Laurent en kayak de mer pendant quatre jours, de Montréal à Québec, au profit de l’organisme Jeunes musiciens du monde (JMM), a permis d’amasser, grâce à ses 160 participants (un record), son président d’honneur Éric Deschênes, d’ABB Canada, et ses nombreux partenaires 340 000 $ net, soit un autre record dans le contexte de cet événement. Ces fonds permettront de contribuer à la mission de Jeunes musiciens du monde, soit de favoriser le développement des enfants et adolescents issus de milieux à risque au moyen d’activités musicales. Sur la photo du haut, Louis-Jean Cormier, nouveau porte-parole de JMM, et sur celle du bas, l’équipe de partenaires du Défi 2021.

En souvenir

Le 20 août 2006. À Medinah en Illinois, Tiger Woods (photo) remporte facilement le championnat de la PGA avec 5 coups de priorité sur son plus proche rival, récoltant son 12e titre majeur en carrière, le plus haut total de tous les joueurs actifs. Il devient aussi le premier golfeur de l’histoire à gagner au moins deux tournois majeurs lors d’années consécutives, et le premier à gagner le championnat de la PGA deux fois sur le même parcours.

Anniversaires

Steven Finn (photo), joueur de la LNH avec les Nordiques (1985-1995), analyste à TVA Sports et conférencier, 55 ans...Chris Drury, ex-joueur de hockey de la LNH, 44 ans...Robert Plant, chanteur britannique, 73 ans...Jim Pankow, musicien (trombone) membre fondateur du groupe américain Chicago, 74 ans...Claude Steben, chanteur et animateur, 79 ans...Aline Desjardins, animatrice québécoise, 87 ans.

Disparus

Le 20 août 2011 : Jean Gravel (photo) 84 ans, échotier au Journal de Québec pendant 26 ans... 2020 : Jack Sherman, 64 ans, le guitariste du premier album du groupe de rock américain Red Hot Chili Peppers... 2018 : Denis Baillairgé, 61 ans, grand bâtisseur du milieu sportif, président de la Ligue de hockey midget AAA du Québec et vice-président de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) ... 2017 : Jerry Lewis, 91 ans, humoriste et acteur américain... 2015 : Jocelyne Ouellette, 71 ans, ancienne ministre dans le cabinet Lévesque de 1977 à 1981... 2013 : Jean-Marie Roy, 86 ans, père de l’ex-mairesse de Lévis Danielle Roy-Marinelli... 2013 : Elmore Leonard, 87 ans, pilier du roman noir américain.... 2008. Georges Labrecque, 81 ans, à l’origine des Jeux du Canada présentés à Québec en 1967... 2007 : Roch Lasalle, 79 ans, ancien député fédéral de Joliette... 2006 : Claude Blanchard, 74 ans; comédien et acteur québécois... 1997 : Léon Dion, 75 ans, politicologue... 1980 : Joe Dassin, 41 ans, chanteur et compositeur francophone d'origine américaine (New York)...