Medicart/Epiderma amasse 9 000$ pour le Défi Mère/Fillactive

Pour une deuxième année consécutive, la Corporation Medicart, réseau de soins de médecine esthétique incluant la dermatologie et la phlébologie, a participé au Défi Mère/Fillactive les 14 et 15 août. L’équipe du réseau Medicart/Epiderma a dépassé son objectif en amassant un total de 9 000 $ en dons. Julie Bédard, présidente et chef d’exploitation de Medicart, accompagnée de sa fille Ann-Victoria (photo), ont pris part à ce défi, tout comme 30 autres membres de l’équipe du réseau Medicart/Epiderma.

Le Défi Mère/Fillactive consiste à courir, à marcher ou à rouler un total de 20, 30 ou 40 km en équipe, en deux jours. La 4e édition de cet événement a connu un record de participation en réunissant 1 400 participantes. Ce sont plus de 329 928$ qui ont été amassés jusqu’à maintenant, afin d’encourager les adolescentes à être actives pour la vie!

À propos de Fillactive

À travers des outils et des ressources destinés aux écoles qui accueillent des filles de 12 à 17 ans, Fillactive soutient les établissements scolaires dans l’organisation d’activités physiques qui correspondent aux préférences des filles. L’organisme invite les filles à participer à de grands événements festifs pour découvrir l’activité physique, sportive et de plein air. En plus, Fillactive partage son expertise unique pour renverser la tendance de l'inactivité physique des adolescentes.