Ouverture d'un premier Randolph Pub Ludique à Québec

Une franchise de Randolph Pub Ludique ouvrira ses portes à l’automne aux Halles Fleur de Lys, à Québec. Il s’agit de la septième franchise de la bannière au Québec.

Nadège Biondi et Pascal Roulet sont les propriétaires de cette franchise. Pour M. Roulet, il s’agit d’un changement de carrière, après avoir œuvré dans le milieu des assurances et de la finance pendant plus de vingt ans.

«J’ai toujours voulu être entrepreneur et j’ai toujours été un passionné de jeux de société. Avec la pandémie, cela m’a fait réaliser qu’il était temps de passer à autre chose. Après un an et demi de travail à domicile, ça m’a fait réfléchir», a raconté M. Roulet.

Selon lui, le marché de Québec est prêt pour accueillir ce nouveau joueur qui est dans le paysage depuis 2012 et qui compte dans l’actionnariat le comédien Normand D’Amour. Randolph Pub Ludique propose un concept qui invite le public à découvrir de nouveaux jeux à l’aide d’un service d’animation à la table.

La nouvelle franchise de ce bar à jeux de société ouvrira au courant de l’automne 2021. On trouvera une offre de restauration où il sera possible de jouer tout en sirotant une bière et en savourant les mets du chef Martin Juneau.

«Il y a de la place pour cette industrie. La pandémie a fait voir que le jeu de société était de plus en plus important. Les gens se sont attachés à ça. Les ventes ont explosé. Il y a une demande épouvantable. À Montréal, ça fontionne à plein régime», a relaté M. Roulet.

L’offre de services comprend également de l’animation en salle et une programmation récurrente, ainsi que des événements surprises.

Selon les responsables, le Pub Ludique de Québec proposera un espace pour tenir des événements corporatifs, des soirées de financement ou toute autre forme de fête privée. Un espace boutique dédié à la vente de jeux sera aussi offert.

La nouvelle franchise aura une superficie de 6 300 pieds carrés, incluant une capacité d’accueil de plus de 200 places et une collection de plus de 1000 jeux. La valeur de l’investissement s’élève à près de 900 000$.

Parmi les sept franchises en province, celle de Québec sera la première à offrir la possibilité de s’adonner au wargaming, ces jeux de figurines qui bénéficient d’un nombre croissant d’adeptes.