Un géant américain pour donner des ailes au rêve de leur père

Pendant plus de deux décennies, Réjean Laflamme a travaillé sur son projet d’hélicoptère qui, malheureusement, n’a pu être commercialisé. Quelques années plus tard, ses deux fils, Enrick et David, réalisent enfin le rêve de leur père avec l’aide de Québec et d’un gros partenaire américain.

• À lire aussi: Québec injecte 10 M$ pour propulser l'industrie du drone

« Jeunes, mon frère et moi, on allait lui donner un coup de main dans le garage familial. Mon père est un passionné de haute voltige, quelqu’un de très ingénieux », relate Enrick Laflamme, qui dirige Laflamme Aéro, une PME de Chaudière-Appalaches, qui est en plein envol.

Au fil du temps, le projet développé par le patriarche s’est transformé et est devenu le LX300, l’un plus gros drones de sa catégorie.

« On a donc repris les technologies qu’on a développées avec mon père, on les a adaptées et on pourra les commercialiser », poursuit le jeune entrepreneur.

Dans l’intervalle, la PME a séduit le géant militaire américain, General Dynamics,

Création d’un centre d’excellence

Ce dernier va implanter un centre d’excellence de technologies de systèmes d’aéronefs télépilotés à Sherbrooke, une première pour l’entreprise au Québec.

« Nos équipes travaillent ensemble depuis 2019. Mais nous allons maintenant pouvoir collaborer de façon plus étroite. La proximité avec Laflamme Aéro était importante, car nous sommes très complémentaires », a souligné Tony Morris, directeur de General Dynamics Mission Systems – Canada, lors d’une entrevue avec Le Journal.

Dans toute l’opération, Investissement Québec prête 9 millions $ à General Dynamics et augmente sa participation de 1,9 million $ dans Laflamme Aéro.

Le centre devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année. Entre 40 et 50 emplois seront créés et General Dynamics a décidé d’investir près de 10 millions $ pour développer le secteur du drone québécois.

« Notre but c’est de croître et on a le potentiel d’en créer davantage », souligne M. Morris.

Participation minoritaire

General Dynamics prend aussi une participation minoritaire dans Laflamme.

« Cela nous permettra de commercialiser notre drone, on devait aller chercher un partenaire important », indique Enrick Laflamme.

« Ils sont très innovants et connaissent tout de l’appareil lui-même. Nous avons une grande expérience dans les capteurs, les solutions informatiques et nous connaissons les standards du secteur militaire. Nous avons nos contacts et nos clients. Nous pouvons les aider », a souligné M. Morris.

Le drone servira au transport de biens, de marchandises et de médicaments notamment dans les régions éloignées, lors de feux de forêt ou pour le secteur militaire.

Laflamme a déjà vendu son drone au gouvernement canadien, son premier client.