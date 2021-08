Un drôle d’été où la réception des nouveautés en rosé s’est étendue sur une lonnnnnngue période. Cela a l’avantage de pouvoir mettre la main sur de petites nouveautés tout au long de l’été, comme cet excellent rosé ligérien issu de pinot gris.

Ce «vin gris» est d’ailleurs l’un de mes préférés, année après année. Et le 2020 qui vient d’arriver à la SAQ confirme la qualité constante de ce domaine. Je dis «gris», car il s’agit d’une courte fermentation pelliculaire. Autrement dit, c’est un vin orange, mais très pâle. Dans mon livre à moi, c’est un grand rosé! Un nez précis et délicat de melon, de pêche, de framboise et d’iode.

En bouche, on devine une matière satinée au fruité nourri et découpée par une acidité fine. C’est frais, vibrant et parfaitement sec avec une finale fruitée/saline laissant une noble impression d’amertume. Du bonheur à l’apéro ou à table avec les poissons et les salades estivales.

Domaine de Reuilly, Rosé Pinot Gris 2020, Reuilly, France