Un sommet de cas en deux mois en Ontario

Les cas continuent d’augmenter en Ontario, le nombre de nouvelles infections liées à la maladie à coronavirus étant passé de 531 à 650 en 24 heures, vendredi.

La province la plus peuplée au pays a, de plus, déploré deux pertes de vie supplémentaires.

C’est la première fois depuis le début juin qu’on note plus de 600 infections quotidiennes en Ontario. Des 650 nouveaux cas, 547 touchent à des gens qui ne sont pas pleinement vaccinés, a mis en lumière la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliott. Les 103 autres personnes ayant contracté la COVID-19 avaient reçu leurs deux doses, ce qui montre que même les vaccins ne freinent pas entièrement le virus et ses variants, notamment le très contagieux Delta.

Au Québec, où 75 % des 12 ans et plus sont maintenant pleinement vaccinés – avec l’objectif d’atteindre au moins 85 % comme pour la première dose –, les infections ont aussi bondi, vendredi, passant de 436 à 527. On a ajouté aussi deux morts au bilan. Les hospitalisations ont diminué (87, -4), mais on comptabilise une hausse aux soins intensifs (30, +3).

La situation au Canada:

Ontario: 558 101 cas (9450 décès)

Québec: 383 718 cas (11 279 décès)

Alberta: 242 248 cas (2342 décès)

Colombie-Britannique: 158 256 cas (1784 décès)

Manitoba: 58 134 cas (1188 décès)

Saskatchewan: 51 821 cas (586 décès)

Nouvelle-Écosse: 5946 cas (93 décès)

Nouveau-Brunswick: 2582 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1456 cas (7 décès)

Yukon: 671 cas (8 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 299 cas

Île-du-Prince-Édouard: 221 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 463 123 (26 787 décès)

