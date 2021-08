FORTIN, Thérèse Boutet



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 18 août 2021, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédée dame Thérèse Boutet,épouse de feu M. Charles-Aimé Fortin. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise (feu Rodrigue Fortier), Jacques (feu Doris Larouche, Nicole Plourde), Richard (Carole Bélanger), Gilles (Céline Giroux) ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur : Georgette (Rosaire Boily), Jeannine (feu Jean-Pierre Mathieu), Micheline (Lorenzo Simard), feu André Fortin (Louisette Savard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.