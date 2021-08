GOURDE, Roger



À Montréal, le samedi 7 mars 2020 est décédé, à l'âge de 80 ans, Roger Gourde, époux de Raymonde Bernard. Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Michel Pinet), Marjolaine (Éric Cabot) et Karine (Carl Blanchette); ses petits-enfants, ses frères: Doris (Gaetane Pelchat) et feu Jacques; ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillerade 12h30 à 14h30,