GOULET, Bernadette Bonneau



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 8 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Bernadette Bonneau, épouse de feu monsieur Charles Edouard Goulet, fille de feu Francois-Xavier Bonneau et feu Basilice Ferland. Elle demeurait à Beaupré.Elle ira ainsi rejoindre son époux. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Nathalie Chagué), Yves (Geneviève Tremblay), Alain, Caroline (Yvan Renaud) et François; ses petits-enfants : Christian et Marie-Christine Goulet, Catherine et Martin Tremblay-Goulet (Marilyn Tremblay); ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Chère maman, veillez sur votre famille de là-haut. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000 Rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0, Tél. : 418-827-3726.