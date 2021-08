DOIRE, Claude



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Claude Doire, survenu à Québec le 21 juillet 2021, à l'âge de 75 ans. Il était le fils de feu Jacqueline Deschênes et de feu Marcel Doire. La famille recevra les condoléances en continu, lOutre son fils unique Ghislain Dumas (Guylaine Gagné) et son petit-fils Maxime Dumas Roussel, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Nicole (Richard Bédard), Michel (Huguette Henri), Carole (Jacques Tapin) et Jocelyne; ses oncles Yvon et Jacques Doire; sa filleule Annie Doire (Louis Bégin) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousin et cousines. Il est allé rejoindre ses parents Jacqueline et Marcel, sa conjointe Suzanne Houle ainsi que sa sœur Linda.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.