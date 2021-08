PAGEAU, Pierre



À Montréal, le 14 août 2021, à l'âge de 67 ans, est décédé Monsieur Pierre Pageau, fils de feu Victor Pageau et de feu Paulette Lachance. Il laisse dans le deuil son fils Étienne Pageau, sa dévouée conjointe Estelle Parent, la mère de son fils, ses soeurs, ses frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis. Selon ses volontés, ses cendres seront déposées en mausolée en toute simplicité lors d'un moment intime. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC Des Faubourgs pour leur soutien et les bons soins prodigués.