SIMON, André



À Québec, le 17 août 2021, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Simon, fils de feu madame Yvonne Guillemette et de feu monsieur William Simon. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Denise, Doris (Gaston Boulé), Claire (Michel Fortin), Louise (feu Jean-Guy Lapierre), Simone (André Arseneault), Michel, feu Pauline (David Beauchemin), Denis (Christine Laberge), Guy, Paul, Pierre et Yves (Josette Hébert); sa tante madame Ghislaine Gagnon-Guillemette; ses filleul(e)s : Yves Simon, Steeve Chamberland (Monia Tremblay), Manon Boutin (Steeve Brousseau) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel soignant pour leur humanisme et les excellents soins prodigués à monsieur Simon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G2S 3G3, 418 683-8666.