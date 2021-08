BERGERON, Soeur Rita, S.S.C.M.



Au Centre de soins Oasis de Les Jardins d'Évangéline 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le samedi 14 août 2021, à l'âge de 91 ans et 10 mois, dont 73 ans de profession religieuse, est décédée Sœur Rita Bergeron (Laurent-Justinien) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Issoudun, Lotbinière, de monsieur Lucien Bergeron et de dame Philomène Coulombe. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, Sœur Rita laisse dans le deuil sa sœur Armande (feu Laurent Bergeron), sa belle-sœur Lorraine Bergeron. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs décédés : Aurore, Laurent, Oscar, Armande, Aimé (Simone Croteau), Jeanne (Arthur Bédard), Simone, Armand, Hervé (Rita Bergeron), Jean-Paul Munger et Thérèse Munger (Roger Mainguy) qui l'ont précédée dans la maison du Père.