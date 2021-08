AUDET, Dr Romuald



À la Maison Paul-Triquet, le 29 juillet 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Docteur Romuald Audet, époux de feu dame Georgette Pineau, fils de feu Ernest Audet et de feu Émilie Loubert. Il demeurait à Québec, autrefois à Sillery.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Marie-Josée (Gabriel Gagnon) et Marc-André; son petit-fils Antoine Audet-Auger; ses frères et sœurs : Léonard c.s.v., Marie-Louise (Ronald Arsenault) et Jean-Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Audet et Pineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Paul-Triquet pour leur dévouement et les bons soins prodigués.