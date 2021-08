TESSIER, Lise Tétreault



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 15 août 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Lise Tétreault, épouse de monsieur Roger Tessier, fille de feu monsieur Fernando Tétreault et de feu madame Marthe Leduc. Elle demeurait à Saint-Casimir. Madame Tétreault laisse dans le deuil outre son époux, ses filles : Sonia (Jason) et Mylène (Francis Pierre Brousseau); ses petits-enfants : William et Ilyana; son frère Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tessier : Gérald (Délia), feu Ronald (Aline), Normand (Marguerite), Lise (John), Robert (Denise), Roland (Gisèle), Léo (Loraine), Lucie (Denis), Louise (Marcel), Laurette, Florent (Rolande), feu Claude ainsi que ses tantes, sa filleule Karine, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.à partir de 13 h 30.et de là, au cimetière paroissial. Remerciement à tout le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, QC, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, QC, G1K 5Y9.