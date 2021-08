Michel Baribeau



À la Maison Legault, le 16 avril 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Michel Baribeau, époux de dame Marielle Simoneau, fils de feu Hervé Baribeau et de feu Cécile Després. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle; ses fils : Louis, Jean, Alain (Isabelle Quintal) et Bernard (Sophie Dutrisac); ses petits-enfants : William, Jean-Philippe (Carolina Garland), Léa, Alice, Florence et Liane; sa sœur et ses frères : Lise (feu Maurice Morin), Simon (Lucille Poirier) et feu Richard (Francine Bouffard); ses belles-sœurs : Jeannette Couture, Marie-Blanche Simoneau (feu Léo Beaupré), Germaine Simoneau (feu Jimmy McGrath), Denise Simoneau (feu Guy Pépin), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD privé La Maison Legault à Sainte-Foy pour leur attention et leur dévouement envers Michel Baribeau.