Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Un lien familial

Adaptation télévisuelle du roman de Nadine Bismuth, Un lien familial n’est pas une série parfaite. Réalisée – et produite – par Sophie Lorain, elle saura toutefois plaire aux fans de comédies romantiques. Côté interprétation, soulignons la performance de Julie Ringuette, qui s’avère drôle et étonnamment touchante dans le rôle d’une nouvelle célibataire. Dans les mains d’une actrice moins talentueuse, ce personnage aurait pu sombrer dans l’extrême cliché.

► Où : sur l’Extra d’ICI Tou.tv

— Marc-André Lemieux

Des documentaires qui font voyager

Après avoir été présentés pendant tout l’été dans une dizaine de parcs montréalais, 15 documentaires issus de la 12e édition de l’événement Cinéma sous les étoiles sont offerts gratuitement en ligne jusqu’au 2 septembre sur les plateformes de La Fabrique culturelle et de TV5. Plusieurs titres intéressants sont au programme, mais je vous recommande particulièrement l’émouvant long métrage québécois Errance sans retour, un voyage immersif et poétique au cœur du camp de réfugiés des Rohingyas, au Bangladesh, qui a remporté l’Iris du meilleur documentaire au Gala Québec Cinéma en juin dernier. Pour plus de détails sur la programmation : cinemasouslesetoiles.org

► Où : les plateformes de La Fabrique culturelle et de TV5

— Maxime Demers

Le retour de La Grosse Lanterne

Le festival est de retour en pleine nature à Béthanie, en Montérégie. Pour cette nouvelle édition, La Grosse Lanterne proposera des concerts aujourd’hui de Nomadic Massive, Corridor, Poirier, Robert Robert, Population II, Magi Merlin et Miels. « Encore une fois cette année, l’équipe est fière de présenter une programmation riche et diversifiée qui met de l’avant des artistes québécois émergents qui se démarquent », mentionne l’organisation sur son site web. Situé en pleine forêt, La Grosse Lanterne propose notamment du camping, des camions de rue, du yoga et des projections cinéma.

► Quand : Ce week-end. Passes disponibles au grosselanterne.ca

— Raphaël Gendron-Martin

Les Bérus sur les Plaines

Il est possible de revivre l’explosive prestation offerte, le 11 juillet 2004, sur les plaines d’Abraham, par la mythique formation Bérurier Noir. Un orage, de la boue lancée en direction des « VIP », l’absence, à la demande du groupe, de panneaux publicitaires sur le site et une prestation enlevante et affirmée où il y avait énormément d’électricité dans l’air. Un concert qui est resté gravé dans la mémoire de ceux qui étaient présents. Toute la prestation vient d’être mise en ligne sur la chaîne YouTube du collectif français, suivie du documentaire Territoire libéré, qui témoigne de cette folle journée.

► Où : YouTube.com

— Yves Leclerc