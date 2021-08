RIVARD, Rachel



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 13 août 2021, à l'âge de 88 ans et 6 mois, est décédée madame Rachel Rivard, épouse de feu monsieur Jacques Hurens. Elle était la fille de feu monsieur Elzéar Rivard et de feu madame Marie Beaunoyer. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera pour un moment de partage,Les cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert.Madame Rachel Rivard laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (Claude Gagnon), Dany (Claudette Paquet), Bernard (Line Poulin), Brigitte (Michel Lebel) et Érick (Marie-Josée Asselin); ses petits-enfants : Priscilla (Daniel Sanfaçon), Cédric (Marie-Michèle Laliberté), Jimmy (Josée-Ann Guillemette), Audrey (Frédéric Langevin), Jordan et William ; ses arrière-petits-enfants : Dalila son père Marc-Antoine Roy, Raphaëlle, Jace et Clarissa; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Rivard et Hurens : Marcel Hurens (feu Thérèse Gingras), Gaston Hurens (Louisette Genest), Michel Hurens (feu Lise Pineault), Léonce Bouchard (feu Germaine Rivard), Thérèse Savard ( feu Antoine Rivard) Carmen Tremblay (feu Raymond Rivard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à tous les intervenants du 3ième étage du CHSLD Yvonne-Sylvain pour les bons soins et l'attention portée à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à une fondation de votre choix.