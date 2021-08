GIROUX, Hugo



À son domicile, le 9 juillet 2021, à l'âge de 50 ans et 7 mois, est décédé subitement monsieur Hugo Giroux, fils de madame Jeanne Bergeron et de monsieur Joseph-André Giroux. Il demeurait à Québec.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses soeurs bien-aimées : Nathalie (Mathieu Morrisson) et Chantale (Paolo Scrosati); ses neveux et nièces : Jonathan, Heïdi sa filleule et Virginie Lalonde (David Beaudoin) et leur fille Maxim; Yoann et Maëlle Scrosati ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et amis, dont le propriétaire de son logement, Gérald Roy.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.et l'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec,Téléphone : 418 656-4999,Courriel : info@fondation-iucpq.org ,Site web : www.fondation-iucpq.org . Des formulaires seront disponibles sur place.