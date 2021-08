Ça butine fort dans les ruches du Québec

Avec un hiver et un printemps plus chauds que la normale, les abeilles ont pu butiner plus que ces dernières années et augmenter leur production de miel en 2021.

« Là, on doit être rendus à 100 livres [de miel] par ruche, et la saison n’est pas finie, donc on s’attend à une super bonne récolte en allant vers 120 livres, 150 livres par ruche, alors que la moyenne est d’environ 100 livres au Québec », explique Pierre Villemure, biologiste, apiculteur et fondateur de la ferme familiale apicole Thomas Miel, située à Lévis.

Pour plusieurs producteurs de miel contactés par Le Journal, la saison est particulièrement bonne cette année.

« Le printemps qui a été tôt nous a donné de belles ruches », se réjouit M. Villemure, qui pense récolter 50 % de plus de miel que les années précédentes.

Un beau printemps

C’est que les apiculteurs sont dépendants de la météo. Il est toujours difficile de prévoir une saison, prévient Nathan Villemure, qui a repris les rênes de l’entreprise familiale et qui est propriétaire d’environ 1000 ruches.

« Pour avoir du miel, il faut du nectar dans les fleurs, et pour en avoir il faut des journées de pluies et des journées de chaleur aussi », explique-t-il.

De l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, à Portneuf, David Lee Desrochers, de chez Miel&Co, constate que l’entrée du nectar se passe aussi très bien dans ses 1500 ruches.

« Les colonies ont vraiment eu une bonne année », explique-t-il.

Dominic Dubuc, de l’Apiculteur mielleux en Estrie, abonde dans le même sens. Selon lui, grâce à un hiver et un printemps plus doux que la normale, le taux de survie des colonies a été particulièrement élevé.

« Les arbres ont bourgeonné tôt, donc les abeilles ont commencé à être actives beaucoup plus tôt et la population a explosé dans mes ruches », explique-t-il.

Forte chaleur

Pour certains producteurs, comme René Bougie, de la Miellerie King, située au Centre-du-Québec, les fortes chaleurs des dernières semaines ont fait un peu peur.

« Comme il ne pleuvait pas, quand il manquait d’eau, les abeilles ont eu un peu de misère, parce qu’elles ont besoin d’eau pour transformer le nectar en miel », explique le chef d’entreprise qui se spécialise dans l’alcool à base de miel.