ROULEAU, Paul



C'est avec une immense tristesse que nous désirons vous faire part du décès de notre très cher papa Paul Rouleau, un homme exceptionnel. Il nous a quittés mardi, le 17 août 2021 à Lévis, à l'âge de 95 ans. Papa, tu laisses dans le deuil ton épouse bien-aimée, Anne-Marie Bouffard, pour qui tu t'inquiétais encore quelques heures avant ton départ… Nous tes enfants: Dominique, Sylvain, Simon, Marie-Josée et Nancy qui t'aimons de tout notre cœur. Pars en paix, nous allons nous occuper de maman avec amour et bienveillance. Tu laisses également dans le deuil nos conjoints: Yvon, Pascale, Sonia et Claude, ainsi que ton frère adoré Georges avec qui tu avais tant de plaisir à tenir l'épicerie Chez Rouleau à St-David. Également, les familles Rouleau et Bouffard, tes nombreux neveux et nièces qui t'appelaient tous affectueusement mon oncle Paulo! Et que dire de tes 12 petits-enfants dont tu étais si fier, que tu as tant gâtés avec amour et générosité: Martin, Charles, Benoit, Jonathan, Samuel, Stéphanie, Sébastien, Olivier, Anne-Sophie, David-Anthony, Audrey et David, également tes 4 arrière-petits-enfants: Rose, Édouard, Thomas et Elliot. Papa, tu seras pour toujours dans notre cœur et tu vas tellement nous manquer! Grâce à maman et toi, nous avons eu une vie de famille exceptionnelle ! Repose en paix papa chéri et continue de veiller sur nous. À tous ceux qui l'ont connu et aimé, que vos pensées et prières l'accompagnent. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du Centre d'accueil Saint-Joseph pour la qualité des soins reçus et l'empathie témoignée à leur égard. Un remerciement spécial à Dre Annie Mercier pour sa grande humanité.à compter de 12 h.