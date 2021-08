Double chagrin

Photos courtoisie

C’est ce matin, à 11 h, en l’église Notre-Dame-de-L’Annonciation (1625, rue Notre Dame à L’Ancienne-Lorette) qu’auront lieu les funérailles conjointes de Germain Hamel (photo de gauche) et de son fils Angelo Hamel (photo de droite), décédés respectivement le 3 décembre 2020 à l’âge de 87 ans et le 23 mars 2021, à l’âge de 58 ans. Si la température le permet, deux chevaux de l’écurie Sarrabelle de Wickham, attelés à une calèche corbillard, quitteront le complexe funéraire Sylvio Marceau vers 10 h 30 (où la famille aura reçu auparavant les condoléances de 8 h 30 à 10 h 30) pour se diriger vers l’église avec les urnes du duo père/fils natif de L’Ancienne-Lorette. Plusieurs se souviendront de Germain Hamel qui fut policier à L’Ancienne-Lorette pendant des décennies. Mes plus sincères condoléances aux familles doublement éprouvées.

Bonne fête, Conrad

Originaire du quartier St-François d’Assise à Québec mais ayant grandi à Charlesbourg, Conrad Gagné célèbre aujourd’hui son 85e anniversaire de naissance. Il est marié avec sa belle Lili depuis 1969, et le couple habite depuis novembre 2020 la résidence Le Manoir Manrèse, sur l’avenue Murray, non loin du parc des Braves à Québec. Conrad était tout un athlète. Il a joué au baseball (avec les Indiens de Québec), au golf (il fut membre fondateur du club de golf Alpin), à la balle au mur (il fut un des actionnaires du club de racquetball Du Vallon) et au hockey (avec les Old Timers). Il est le grand-oncle de Simon Gagné, cet ex-joueur de la LNH. En affaires, il s’est aussi bien débrouillé avec son commerce (Boutique de pneus PC) dans l’arrondissement Charlesbourg à Québec pendant plusieurs années. Il aime encore « placoter » avec les gens et jouer au golf de temps en temps malgré quelques problèmes de vision. Il était et est toujours aussi rassembleur. Sur la photo, Conrad est en compagnie de sa Lili et de leur unique enfant, Caroline Gagné. Bonne fête, Conrad.

Noces de diamant

Jeanne d’Arc Laflamme et Jean-Luc Blanchet (photo) de Lévis célèbrent cette année leur 60e anniversaire de mariage. Ils se sont mariés le 26 août 1961 dans la municipalité de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland en Chaudière-Appalaches. La grande famille des Laflamme-Blanchet compte deux enfants, Fabie (Raymond) et Bertho (Johanne) ; deux petites-filles, Rose-Marie (Jean-Michel) et Victoria (Charles) ainsi que deux membres par alliance, Amélie et Olivier. Des festivités entourant leurs 60 ans de mariage se tiennent d’ailleurs aujourd’hui. Félicitations à vous deux.

En souvenir

Le 21 août 1976. L’avocate Gabrielle Vallée (photo), l’une des premières Canadiennes à accéder à la magistrature, devient la première femme à assumer la direction de la Cour supérieure du Québec. Il s’agit d’une première en Amérique du Nord. Âgée alors de 48 ans, Gabrielle Vallée siégeait à la Cour supérieure depuis 1973. Elle restera en fonction jusqu’à son décès, en 1984.

Anniversaires

Gilles Marcotte (photo), retraité de KPMG, ex-président de l’Orchestre symphonique de Québec et du Réseau de transport de la Capitale, 82 ans... Geneviève Everell, de Sushi à la maison... Usain Bolt, sprinter jamaïcain, 35 ans... Josée Chouinard, athlète de patinage artistique et championne du Canada en 1991, 1993 et 1994, 52 ans... Carrie-Anne Moss, actrice canadienne, 52 ans... Martin Drainville, comédien, acteur et animateur, 57 ans.

Disparus

Le 21 août 2011 : Guy Laflamme (photo), 74 ans, président du CA de Meubles South Shore... 2019 : Dina Abdul-Hamid, 89 ans, ancienne reine de Jordanie (1955-57) et la première épouse du roi Hussein... 2018 : Barbara Harris, 83 ans, actrice américaine (Complot de famille)... 2017 : Réjean Ducharme, 76 ans, écrivain québécois, auteur mythique du roman L’avalée des avalés... 2014 : Steven R. Nagel, 67 ans, astronaute américain... 2013 : C. Gordon Fullerton, 76 ans, astronaute américain... 2012 : Don Raleigh, 86 ans, joueur de centre des Rangers de NY (1947-1956)... 2008 : Jacques Pelletier, 76 ans, fondateur de l’Observatoire ASTER de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, au Témiscouata... 2007 : Albert Pineau, 85 ans, maire de Rimouski-Est (1967-1981)... 1992 : Mario Verdon, 68 ans, comédien et animateur à la télévision... 1968 : Germaine Guèvremont, 75 ans, romancière et auteure.