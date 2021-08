Du nouveau sur les chaînes spécialisées

Les chaînes spécialisées sont toujours les premières à accueillir la rentrée. Coup d’œil sur quelques-unes des nouveautés produites chez nous qu’elles nous proposent.

Casa

Ma maison mon bureau

Photo courtoisie

La pandémie a complètement bouleversé nos habitudes de travail alors qu’une grande partie de la population s’est retrouvée en télétravail. Tous n’ont pas la chance d’avoir un bureau. Ce magazine donne des conseils déco pour aménager un coin pratique, mais aussi des conseils pour ne pas vous laisser envahir par le travail et pour adopter de bonnes habitudes de vie.

► Lundi 19 h

Numéro 1

Photo courtoisie

Les émissions traitant de l’immo-bilier sont en vogue. Et pour cause, il y a surchauffe du marché. Les propriétés s’envolent rapidement à grand prix. Les courtiers font de bonnes affaires, mais travaillent 7 jours sur 7 et doivent se consacrer à leurs clients afin de demeurer des références dans le domaine. Ce docuréalité suit le parcours haletant de six courtiers se démarquant au Québec.

► Mardi 20 h 30

Moi & cie

Chirurgie plastique : reconstruire sa vie

Photo courtoisie

Le Dr Daniel Borsuk est une sommité dans le domaine de la chirurgie plastique. On lui doit la première greffe de visage au Canada. Ce docuréalité médical suit les interventions délicates que doivent mener quatre chirurgiens comme lui pour réduire ou éliminer les séquelles laissées par de lourds accidents, une maladie, une malformation ou une réassignation de genre. Leur intervention dépasse l’esthétique et contribue à redonner une qualité de vie aux patients.

► Mercredi 20 h

Zoothérapie

Photo courtoisie

C’est prouvé, les animaux peuvent nous aider à calmer le stress, l’anxiété, vaincre la solitude, diminuer la tension artérielle. Bref, la présence d’un animal dans nos vies a des bienfaits. Dans cette série, nous découvrirons, avec l’aide de la zoothérapeute Audrey Desrosiers, des animaux qui ont changé des vies et comment ils y sont arrivés.

► Mercredi 20 h 30

Famille d’accueil

Photo courtoisie

La journaliste Nancy Audet est une enfant de la DPJ. Dans cette série documentaire, elle accompagne cinq familles qui ont fait le choix d’accueillir un jeune pour lui offrir l’environnement stable et aimant qui lui manquait. On y parle des défis comme des victoires et du lien de confiance qui doit se bâtir entre un jeune abandonné et sa nouvelle famille pour lui donner des ailes.

► Dès le 27 octobre 20 h

Évasion

Rencontres au sommet

Photo courtoisie

Patrice Godin carbure aux défis. Dans cette série, il a lancé le défi à quatre personnalités (Sébastien Delorme, Guillaume Lemay-Thivierge, Émily Bégin et Sabrina Cournoyer) d’atteindre cinq sommets de Charlevoix en cinq jours de marche. Une occasion de discuter et de mettre le dépassement de soi à l’agenda.

► Mercredi 21 h

Dans le passeport de...

Photo courtoisie

Jean-Michel Dufaux est un globe trotteur. Dans ce nouveau magazine il discutera voyage avec des personnalités qui, comme lui, aiment découvrir du pays. Ludivine Reding, Dave Morissette, Tammy Verge, Valérie Chevalier, Isabelle Racicot sont parmi ceux qui ouvriront leurs carnets de voyage. Une façon de rêver de Paris, Barcelone ou du Pérou avant de pouvoir y aller.

► Mercredi 19 h 30

Zeste

Trois fois par jour et vous

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Marilou a fondé une marque culinaire avec une approche à la fois décomplexée, esthétique et tendance de la cuisine. Elle mise sur la simplicité, le réconfort, le goût et la variété. En plus d’y livrer ses recettes, elle prend ici le temps de s’entretenir avec ses invités sur la vie et leur rapport à la bouffe avec authenticité.

► Lundi au mercredi 18 h 30 dès le 6 septembre

Z

Le punch club

Photo courtoisie

Une compétition dans laquelle des improvisateurs expérimentés, dont Mehdi Bousaidan, Marie-Soleil Dion et Virginie Fortin, s’affrontent dans une formule à un contre un afin de mettre l’adversaire K.-O. Richardson Zéphir et Ève Côté y seront pour commenter les performances.

► Mercredi 20 h

Peur de rien

Photo courtoisie

L’animateur de radio Babu et son invité débarquent chaque épisode dans un village du Québec à la recherche de casse-cou. Trois d’entre eux s’affronteront dans des épreuves prouvant qu’ils n’ont peur de rien dans le but d’être élus LE plus grand casse-cou de la place.

► Mercredi 20 h 30

Canal vie

Escouade poilue

Photo courtoisie, Penguin 2021

Cette série suit le quotidien d’Anne-Caroline Coutu qui se consacre à la zoo-animation auprès d’écoles, de garderies et de CHSLD. Elle cohabite avec ses animaux, dont un mini-cheval, qui assurent le bonheur de ceux qui les côtoient.

► Lundi 19 h 30

Le jour J

Photo courtoisie, Productions ToRoS

L’animatrice Julie Snyder nous entraîne dans son déménagement. Non seulement elle doit mettre les 15 dernières années de sa vie en boîte, mais elle doit aussi vivre avec la décision de quitter une grande maison pour un plus petit logement. Un événement qui ne manquera pas d’anecdotes.

► Mercredi 20 h

Couples à boutte

Photo courtoisie, Arianne Bergeron

Après Célibataires à boutte, on retrouve désormais des couples qui doivent surmonter des difficultés pour faire perdurer leur vie à deux ou qui viennent de choisir la séparation. Bien que le couple demeure un symbole de réussite pour plusieurs, l’usure, les mésententes sur les finances, l’éducation, la sexualité ou même les tâches ménagères s’avèrent des obstacles au bon fonctionnement d’une relation.

► Mercredi 20 h 30

Canal D

Montréal sous surveillance

Photo courtoisie, Canal D

Grâce à cette série documentaire qui nous donne accès au Centre opérationnel de sécurité, on s’infiltre dans différents points de service du CIUSSS du Centre-Sud-de-Montréal qui dessert tant des hôpitaux que des centres jeunesse.

► Jeudi 19 h 30

Elle fictions

C’est cool d’aimer Céline Dion

Photo courtoisie, ELLE

Une minisérie documentaire qui montre l’influence qu’a eue Céline Dion sur le parcours de certains artistes, mais aussi sur les millénariaux et la génération Z. Magalie Lépine-Blondeau, Marie-Mai et Mathieu Dufour y participent, tout comme des experts en musique et des sociologues.

► Dès le 2 novembre à 20 h

Historia

Perdu dans la poussière

Photo courtoisie

Deux passionnés d’histoire, Paul Harvey et Armand Cellard, scrutent les granges, les greniers et les sous-sols abandonnés afin de dénicher des objets de valeur qu’ils pourraient éventuellement revendre.

► Dès le 31 août 21 h

ARTV

Retour vers la culture

Photo courtoisie

C’est le nouveau magazine culturel qu’animeront Benoît McGinnis et Sophie Fouron en compagnie de Jocelyn Lebeau et Vanessa Destiné. Par le truchement de reportages et de critiques, le magazine abordera le cinéma, le théâtre, la musique, la littérature dans toute la francophonie canadienne, en plus d’être tourné dans des lieux qui véhiculent la culture.

► Vendredi 22 h dès le 10 septembre