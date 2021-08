DESCHÊNES, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 août 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Denis Deschênes, époux de dame Thi Thuy Mai Nguyen. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemercredi jour des funérailles de 10h à 12h.et de là au columbarium F.-X. Bouchard.Il laisse dans le deuil outre son épouse Thi Thuy Mai ; ses frères, sœurs et belles-sœurs : Raynald (Louise Mathieu), Réjean, Donald (Marlène Gauthier), Monique, Luc-André (Diane Côté), Normand, Stéphane et Caroline ; ses beaux-parents : Van Tuyen Nguyen (Thi Mung Pham) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Nguyen : Gia Nam, Thai Binh, Thi Thuy Tkang, Thuy Dung (Duy Vu), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bur. 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666 site internet : www.cancer.ca