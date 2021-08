MORIN, Gilbert



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 août 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilbert Morin, fils de feu Paul Morin et de feu Marie Aubin. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Thérèse (Victor Falardeau), feu Claire, Marthe, Jacqueline, Gaston (Huguette Boudreault) et Micheline. Son filleul Frédéric Morin (Claire Chouinard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Les Jardins Lebourgneuf pour les bons soins prodigués.