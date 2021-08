VALCOURT, Jean-Claude



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 14 août 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Claude Valcourt, époux de dame Yolande Larochelle. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h à 10h50.et de là au columbarium F.-X. Bouchard.Il laisse dans le deuil outre son épouse Yolande ; ses enfants : Chantal (Jean Lafrenière), Suzie (Dali Bouchard), Kathy (Mario Lachance) et Carl (Isabelle Laforce) ; ses petits-enfants : Kathleen et Karen Lafrenière ; Joanie, Stéphanie et Audrey Lachance ; Marc-Antoine et Jasmine Valcourt ; ses arrière-petits-enfants : Mélodie, William, Mason, Liam et Nathan.Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : Thérèse Simard Valcourt et Louise Galarneau Valcourt ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Larochelle : Raynald (France Racine) et Claudette Vermette Larochelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0. Par téléphone au 418 827-5773 poste 2802.