PELLETIER, Jean-Claude



Au Centre Villa Maria de Saint-Alexandre, le 17 août 2021, est décédé à l'âge de 90 ans et 6 mois M. Jean-Claude Pelletier, époux de feu Mme Maria Morin; conjoint de Mme Dolorès Caron; fils de feu Mme Jenny Brisebois et de feu M. Édouard Pelletier. Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 13 h à 15 h 20.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Dolorès Caron; les enfants de sa conjointe : feu Alain, Guy (Pauline Alexandre), Marco (Lucie Maranda). Sont aussi attristés par son départ les membres des familles Pelletier, Morin et Caron et ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à toutes et à tous pour leur amitié ainsi que de leur présence. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, bureau 301, Matane, Québec G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la