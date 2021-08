GOSSELIN, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 juin 2021, à l'âge de 73 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Gosselin, époux de madame Céline Béland, fils de feu Adélard Gosselin et de feu Simone Beaulieu. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Sandra (Francis Dumas) et Valérie (Érick Lacasse); ses petits-enfants : Clara et Anna; ses frères et soeurs : André (Marie-Claire Bélanger), Nicole (Léo Samson), Diane (Wilfrid Monaghan), Suzanne (Daniel Cloutier), Gaétan et Daniel; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.de 8h à 10h30 au