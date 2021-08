Feux en Colombie-Britannique: des températures plus clémentes à venir

Les services de protection contre les incendies de la Colombie-Britannique n’ont pas eu beaucoup de répit au mois d’août, avec le temps très sec propice au déclenchement de feux de forêt. À West Kelowna, la baisse des températures a eu un effet immédiat au cours des deux derniers jours.

Dans les dernières semaines, la ville du sud de la province a dû composer avec la canicule, qui faisait souvent passer le mercure au-delà des 30 degrés Celsius. Un incendie d’environ 800 hectares s’est déclaré au début du mois et continuait encore de faire rage samedi, dans les environs du mont Law, à six kilomètres de West Kelowna.

Or, vendredi, les pompiers ont profité du climat plus clément pour agir sur une zone de 36 hectares et ainsi empêcher le feu de progresser vers des propriétés privées ainsi que vers l’autoroute 97C, selon les informations de Global News.

Huit demeures ont d’ailleurs été évacuées dans le secteur. Les autorités ont aussi prévenu les citoyens que des incendies maîtrisés et de la fumée pouvaient être visibles à West Kelowna, mais que la situation était maîtrisée.

Au cours des prochains jours, la température devrait diminuer et pourrait ne pas atteindre les 20 degrés Celsius. Quelques épisodes de pluie pourraient aussi donner un sérieux coup de main aux autorités.

«Même si les conditions climatiques aident les équipes, tous les ordres et alertes existants demeurent en place», ont indiqué les Opérations d’urgence du centre de l’Okanagan (CORE), qui s’occupent du brasier au mont Law.

Plusieurs zones, notamment l’île de Vancouver et le centre de la province, restent en danger extrême d’incendie, selon une carte mise à jour quotidiennement par le gouvernement britanno-colombien.

Trente-quatre nouveaux feux de forêt ont éclaté cette semaine sur le territoire, pour un total de 1534 cette année.