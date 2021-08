Forcée de faire l’école à la maison à sa fille autiste depuis trois ans

Photo Martin Alarie Pascale Leroux et sa fille Océane, 17 ans

«J’ai demandé qu’on m’envoie quelqu’un pour m’aider à scolariser Océane à la maison, même si c’était juste deux heures par semaine, ça aurait aidé. Mais on m’a répondu que ce n’était pas possible. On n’a rien eu.»