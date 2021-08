Français : célébrer les petites victoires!

Dans une chronique datée du 22 juin 2021, Toula Drimonis écrivait dans le magazine internet, Cult Mtl, à propos de la nouvelle politique du gouvernement québécois d’imposer la musique québécoise, particulièrement francophone, dans les institutions gouvernementales de la province.

Je ne ferai pas un débat sur la qualité de son argumentaire, bien qu’il y ait certaines vérités à propos du Québec qui font mal, comme la surabondance de l’anglais dans les radios commerciales aux heures de grande écoute. Je ne peux le nier, elle a raison lorsqu’elle dit qu’on ne peut forcer les gens à embrasser la francophonie québécoise. Cependant, pour un francophone comme moi, la décision du gouvernement est une victoire, certes modeste, mais une victoire, malgré tout.

Le français dépassé par l’anglais

Il est évident, de mon point de vue, que le français, comme bien d’autres langues, s’est vu dépassé par l’anglais, et ce, de façon fulgurante. Il n’est nullement de question de débattre du rayonnement du français, de l’allemand ou de l’espagnol, car toutes ces langues peinent à exister dans les milieux économiques, technologiques, scientifiques et même politiques, comme le prouve notre pays, dans le cas du français, mais aussi d’organisations internationales, comme l’Union européenne.

Est-ce que cela me chagrine ? Énormément, mais je suis obligé de constater qu’une partie de l’intelligentsia et de la population s’accommodent très bien de l’imposition de l’anglais dans toutes les sphères de la société. Il n’est donc plus question de vaincre cette mouvance, mais plutôt de payer les pots cassés et, ainsi, remettre de l’avant ces langues progressivement délaissées au profit de l’anglais.

S’il est impossible, malheureusement, de réellement espérer une parité totale entre l’anglais et le français dans ce pays, et ce, pour divers facteurs, dont celui du poids démographique trop faible des francophones, eh bien, il n’est pas faux de nier l’importance de ces petites victoires, comme celle d’entendre un Québécois me chanter une petite chanson en français lorsque je suis dans un organisme gouvernemental ou lorsque j’attends au téléphone pour parler à un employé du gouvernement.

Est-ce que cela permettra de changer drastiquement la situation du français ? Bien sûr que non, j’en suis bien conscient. Mais si, demain, dans une file d’attente, un anglophone, un allophone, voire un « pure laine », comme aiment le dire plusieurs chroniqueurs anglophones, peuvent possiblement développer une francophilie et une québécitude cachée, alors je trouve que c’est une victoire, aussi insignifiante soit-elle dans cette immense mosaïque d’individus.

La culture d’ici

La volonté d’aimer la culture d’ici et d’ailleurs est quelque chose de très personnel. S’il est impossible de nier que 2021 sera une année importante pour le français au Canada, tant au niveau provincial que fédéral, il reste qu’intrinsèquement, la majorité des changements proviendront de nos décisions quotidiennes.

Je rejoins madame Drimonis là-dessus. Si quelqu’un est décidé à ne pas aimer la culture québécoise et franco-canadienne, eh bien, il n’y a pas grand-chose à y faire. Pire, il utilisera chaque occasion qui se présente pour déverser son venin sur le français.

Cependant, cette nouvelle politique culturelle à l’intérieur d’organismes gouvernementaux sera, peut-être, la petite graine qui germera dans la tête de certains pour écouter, un soir, Radio-Canada et TVA, plutôt que Netflix ou CTV, d’aller voir un spectacle de Sarahmée, plutôt que celui d’une star pop américaine, ou de s’inscrire dans une université francophone, plutôt qu’anglophone.

Évidemment, avec des « si », on mettrait Paris en bouteille, mais au moins, cette décision permet de rêver à plein d’autres petites victoires pour le français et la vivacité des langues.

Charles-Vincent Chevalier, Technicien en documentation et étudiant à temps partiel à l’Université du Québec à Montréal