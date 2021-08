Franchise de plus de 7 milliards $: «La Pat' Patrouille: le film» animé à Montréal

Impossible de ne pas connaître «La Pat’ Patrouille», cette série télé canadienne diffusée dans plus de 160 pays et ayant généré, en 2018, plus de sept milliards $ US de revenus. Mais attention, contrairement à la série, le film dont l’animation a été entièrement réalisée dans les studios montréalais de Mikros Animation, lui, a du chien!

Pendant deux ans, un total de 350 employés au pic de la production se sont affairés sur l’histoire de ces chiots menés par Ryder, un garçonnet de 10 ans qui dirige efficacement une équipe composée de Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma et Stella. Ceux-ci vont devoir sauver la ville d’Adventure City des idées désastreuses du maire Hellinger, ennemi de la Pat’ Patrouille et nouveau gestionnaire de la cité.

Des chiots 3.0

Pour leur passage au grand écran, les personnages créés par Keith Chapman se sont mis sur leur 31. Tout est plus grand, plus rutilant, plus travaillé. «Bien sûr, il y a un "challenge" technique de notre côté, mais une énorme partie de la narration se fait par l’animation», explique Nicolas Delval, directeur de studio, lors d’une entrevue avec l’Agence QMI dans les studios montréalais – vides pour cause de télétravail – de Mikros.

L’équipe a d’abord obtenu un scénario qui n’était pas final. «On a reçu quelque chose qui était proche d’être fini. Après, on a rajouté la comédie, on a regardé les endroits qui manquaient de dynamisme, où c’était trop long et qu’il fallait couper. Il y a aussi le public pour lequel on écrit. Il y avait beaucoup de blagues qui ne marchaient pas», souligne Laurence Vacher, directrice de production.

Car les parents seront ravis d’apprendre que, contrairement à la série, «La Pat' Patrouille: le film» comprend un niveau de langage pour les adultes, certaines répliques et certaines plaisanteries ayant été pensées pour les parents.

La commande du réalisateur Cal Brunker et des studios Spin Master Entertainement était claire. «On ne voulait pas que ce soit pour les tout-petits, on n’est pas dans le niveau de la série. On est au niveau grand public, on parle aussi à des adultes. Ils ont vraiment voulu rajouter de l’action et de la comédie afin de s’adresser au plus large public possible», de préciser Laurence Vacher.

La fierté de l’approche

En plus d’un message écologique dans l’air du temps, «La Pat' Patrouille: le film» est filmé comme un long métrage d’action, et ce, dès la séquence d’ouverture dans laquelle les chiots sauvent un camionneur d’une chute dans un fleuve. Et malgré ce rythme trépidant, rien n’a été laissé au hasard, surtout pas les moments pouvant heurter le jeune public.

«Nous avions un code de couleurs à respecter, explique Julie Marouze, chargée de production. C'est-à-dire qu’on ne pouvait pas aller dans des couleurs trop violentes afin que ce ne soit pas agressif pour les plus petits ou qu’ils n’aient pas peur pendant les scènes d’action.»

«Pendant la scène de la tornade, par exemple, lors des premières recherches de couleurs que nous avions faites, le vert était trop effrayant. Il fallait que les enfants soient quand même dans l’histoire tout en étant divertis. Il y a donc des couleurs que nous avons évitées pour que ce soit plus agréable.»

Et, de la même manière, lorsque le métro en forme de manège connaît quelques ratés de fonctionnement, «il n’y a pas d’enfants parmi les passagers» afin d’éviter une identification à des situations pouvant déstabiliser un public enfantin.

Parmi les scènes dont l’équipe est la plus fière figure «celle dans laquelle la Pat’ Patrouille arrive dans le logo» du nouveau centre de commandement à Adventure City, expliquent Laurence Vacher et Julie Marouze.

Et ce ne sont pas les seuls secrets. En effet, pendant que les enfants répondront à l’émotion et se concentreront sur les peurs de Chase ou la leçon de courage de Liberty, les parents apprécieront les clins d’oeil immanquables à des films de superhéros ainsi qu’à une scène au ralenti qui rappelle, «à la demande de Cal», l’iconique «Armaggedon» de Michael Bay avec Bruce Willis et Ben Affleck!

«Il y a aussi des références à "Top Gun" avec Stella dans son jet. C’est ça aussi qui a vraiment motivé les animateurs, souligne Laurence Vacher. Cal avait vraiment une façon de communiquer sa vision qui était ultra claire et je pense que c’est comme ça qu’il a réussi à embarquer tout Mikros et que les gens se sont vraiment amusés sur ce projet.»

À l’instar de son équipe, et avec un enthousiasme communicatif, Nicolas Delval ne cache pas «la fierté de Mikros Animation» en parlant de «La Pat' Patrouille: le film». Pas de doute, le long métrage prouve que Ryder, Chase et toute la «gang» peuvent évoluer en beauté, en humour, en action et en intelligence.

Un humour comme chez Charlie Chaplin

Pour Guillermo Dupinet, superviseur de l’animation chez Mikros Animation, l’humour du long métrage, qui s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes, est le digne héritier d’une tradition qui remonte à Charlie Chaplin.

«L’équipe d’animation, c’est comme l’équipe des acteurs, explique-t-il. Au niveau pratique, on est en conversation avec le réalisateur de la même manière que sur un plateau. Le réalisateur va dire l’objectif de la scène et nous, les animateurs, allons poser des questions. Il faut donc une très bonne communication. La seule différence, c’est qu’avec les acteurs, le tout se fait très rapidement. En animation, il faut passer par un procédé technique beaucoup plus complexe, pas uniquement au niveau du "jeu", mais aussi au niveau du dessin. Le côté créatif est précisément dans ces allers-retours avec le réalisateur et c’est l’animateur qui va essayer de donner la performance. Par exemple, dans la comédie, c’est une question de "timing". C’est le même principe que dans un film de Chaplin et dans tous les classiques.»

Pourquoi pas un doublage québécois?

Depuis plusieurs années, les studios de films d’animation mettent un point d’honneur – Disney en tête – à faire doubler leurs longs métrages par des acteurs de chez nous. Pourquoi donc n’est-ce pas le cas avec «La Pat' Patrouille: le film»?

«Globalement, répond Nicolas Delval, les studios Spin Master souhaitaient que l’on reste dans le code existant. Le public connaît "La Pat' Patrouille" avec les voix de France et il faut qu’il s’y reconnaisse.»

«Au-delà des voix, c’était la même chose visuellement. On aurait pu avoir une approche avec des chiots plus réalistes et ils auraient été méconnaissables. Là, le public n’est pas perdu. On reconnaît Chase et tous les personnages principaux. Pour les voix, c’est le même schéma qui a été appliqué.»

«La Pat' Patrouille: le film» a pis d’assaut les salles obscures.