Jeux vidéo: la boîte à outils (presque entièrement) ludique de la rentrée

Avec le retour des enfants en classe, c’est le moment de leur fournir des outils adéquats pour leur permettre de s’amuser en apprenant et en révisant leurs connaissances. Voici donc des jeux pour faire fonctionner leurs méninges dans la joie et la bonne humeur.

Avant toute chose, sachez qu’il existe un fureteur web spécialement conçu pour les 6-12 ans. Qwant Junior, disponible également pour tablettes et téléphones, propose un environnement sans publicité, dépourvu de contenus inapproprié et comprenant, outre la recherche traditionnelle, des onglets «m’informer», «apprendre», «jouer» et «faire des activités».

Les lettres...

Qui ne connaît pas la collection «L’imagerie» des éditions Fleurus? Voici tous les titres désormais disponibles en application pour Android, ce qui permet aux petits de s’amuser et d’interagir avec les mots qu’ils apprennent. De 6 à 10 ans, les enfants se dirigent vers l’application «Madame Mo» qui offre sept jeux pour développer les habiletés de lecture et d’écriture. Et l’écriture cursive n’aura plus de secrets grâce à ces applications de L'Escapadou, qui se spécialise dans les contenus éducatifs résolument ludiques.

Comment ne pas aimer l’environnement de l’application «Passe-Partout»? L’émission phare de Télé-Québec possède désormais sa version mobile qui accompagne les enfants dans leur développement. Pour les 7-12 ans, «Savio» (dont la première semaine d’essai est gratuite) offre un environnement d’apprentissage du français axé sur le plaisir et le jeu. Enfin, les jeunes lecteurs de 8-12 ans filent vers «Lulu et Kroy» afin de se plonger dans des livres interactifs dont ils sont les héros.

Les chiffres...

Le grand spécialiste des maths virtuelles s’appelle Dragonbox. Cet éditeur, qui a pignon sur Android et iOS, offre une foule d’applications destinées aux enfants et oui, elles sont disponibles en français. Résolument axés vers le jeu, les titres «Numbers», «Algebra» ou «Geometry» accompagnent les enfants de 4 à plus de 7 ans en fonction du programme scolaire. Joyeuses et intuitives, voire même addictives, ces applications sont des incontournables pour tous les élèves.

Si votre enfant de 6 à 12 ans veut se transformer en pirate mathématicien, «Math Land Version complète : jeux de calcul mental» répondra à son besoin d’aventures imaginaires.

Le passé...

Quelle meilleure façon de s’immerger dans le passé qu’en partant à la découverte des civilisations anciennes? La préhistoire, l’Inde ou le Japon ancien, l’Égypte et ses pyramides, les Incas, les Vikings... tout est là, à un clic. Avec son visuel coloré de dessin animé, «Histoire pour enfants: toutes les civilisations», disponible en plusieurs langues dont le français, est pour les 4 ans et plus.

Les noms de Katherine Johnson, Rosa Parks, Frida Kahlo ou Malala Yousafzai vous disent-ils quelque chose? Ces femmes inspirantes font l’objet de présentations colorées et animées dans l’application «Femmes qui ont changé le monde» de l’éditeur Learny Land qui offre une foultitude de contenus éducatifs tous plus attrayants les uns que les autres.

Le monde...

Pour iOS, «L’Atlas du monde» permet de partir à la découverte de la Terre en bougeant le globe. Les animaux, les coutumes, les monuments et même les animaux sont disponibles intuitivement. Le voyage virtuel est complété de photographies. Parfait pour les plus de 6 ans.

Pour Android, «Terre 3D - Atlas du Monde» propose d’examiner la planète bleue sous tous ses angles. Avec son interface plus sérieuse, «GeoKids monde - apprendre la géographie en s'amusant» mise aussi sur le goût du jeu chez les 4 ans et plus afin de leur faire découvrir tous les pays du monde.

Le jeu d’un prof de physique de Montréal

L’idée d’Éric Laflamme est brillante. Avec «La remorqueuse de l’espace», ce prof de chez nous veut démocratiser la physique et la faire comprendre par les jeunes. Le «gamer» se retrouve en astronaute dont la voiture bleue s’est écrasée sur la Lune. Afin de s’en sortir, il devra mettre en application différents principes de physique tout en apprenant plein de choses sur les scientifiques de l’Histoire. Amusant et passionnant.

Plein les oreilles

Voici des balados rigolos et instructifs pour tous les goûts:

- Choses à savoir: pour répondre à toutes les questions – même les plus saugrenues – de vos bouts de chou.

- Google Podcasts: en français, un large choix pour les adolescents et les plus jeunes. Je vous conseille «Les Odyssées», créé par la radio française France-Inter, pour que les 8-12 ans puissent découvrir les histoires de l’Histoire.

- «Mythes et légendes»: rien de mieux pour se familiariser avec des légendes de tous les continents.

Le carnet de liens

