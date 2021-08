La canicule de retour dans le sud-ouest de la province jusqu’à la semaine prochaine?

Une deuxième canicule se dessine depuis quelques jours pour le sud-ouest de la province.

Longue, cette nouvelle vague de chaleur pourrait inscrire le mois d’août 2021 dans le livre des records climatiques.

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour Montréal, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, Québec, la Beauce, Drummondville et l’Outaouais.

Les valeurs d’humidex atteindront encore les 35 et plus pour ces secteurs et des nuits inconfortables avec des minimums à près de 20 degrés Celsius seront encore au rendez-vous, prévoit l’agence fédérale.

Toutefois, il n’est pas impossible que l’avertissement puisse se prolonger de quelques jours. À Montréal, un humidex au-dessus de 30 pourrait également être attendu pour mercredi et jeudi. Le lendemain, le passage d’un front froid devrait balayer l’humidité de la province.

À noter qu’habituellement le mois de juillet est le plus chargé en canicules, le mois d’août est souvent perçu comme un relâchement vers l’automne météorologique, qui débute le 1er septembre. En 2021, l’inverse s’est produit.

Après un mois de juillet 2021 chargé en précipitations, le mois d’août 2021 devrait être parmi les plus chauds jamais enregistrés dans la métropole. Selon les données d’Environnement Canada, 15 journées avec une température ressentie de 35 ont été et seront enregistrées sur le territoire. Cette marque dépasserait l’ancienne datant de 1944.

Un record pourrait aussi êre brisé aujourd'hui à Montréal alors que le mercure devrait atteindre 33 degrés, une marque qui dépasserait celle atteinte 1955 alorsuq'il avait fait 32,8 degrés.

Pour le moment, aucune autre canicule n’est attendue sur les radars pour le reste de l’été.

