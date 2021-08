La complaisance de Plante

Alors qu’il était agent pour la GRC, Will Prosper a été soupçonné d’avoir révélé des éléments d’enquête à un suspect, lié aux gangs de rue de Montréal.

Il a dû démissionner pour éviter de se faire foutre à la porte.

Pour peu que nous ne perdions pas le sens des mots, ce n’est pas une erreur, comme semble le croire Valérie Plante, exagérément pressée de passer l’éponge, mais une faute grave.

Voilà un homme qui avait, dans ses jeunes années, une conception trouble de la loyauté.

Faute

Qu’on se comprenne bien, je ne veux pas lancer la pierre à Will Prosper.

Avec le temps un homme peut changer, et je lui reproche bien davantage son obsession raciale d’aujourd’hui et ses pleurnicheries victimaires que ses fautes d’hier.

Les faits reprochés sont graves, mais remontent à longtemps. Je pose seulement une question : selon quels critères pouvons-nous absoudre certaines fautes remontant à un lointain passé tout en jugeant que d’autres sont impardonnables ?

Nous le savons, nous vivons dans un monde où des comportements inacceptables et remontant aux années 1990 peuvent valoir la mort professionnelle et sociale de celui à qui on les reproche.

Nous vivons dans un monde où une déclaration remontant à plus de vingt ans peut mettre un homme dans l’embarras, au point d’être transformé en paria.

Alors je demande : quels critères nous permettent de distinguer les fautes à pardonner et celles qui valent la damnation civique éternelle à ceux qui s’en sont rendus coupables ?

Complaisance

Certaines catégories de la population sont-elles jugées moins responsables de leurs fautes que d’autres ?

Et tout le monde se chuchote la même question : comment expliquer l’étonnante complaisance de Valérie Plante à son endroit et la difficulté qu’ont plusieurs à le critiquer ?

Si Will Prosper s’appelait Maripier Morin, aurait-il droit à la même mansuétude, à la même clémence ?